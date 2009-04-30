Во Львовской области горит шахта: горняков выводят на поверхность

Во Львовской области на шахте «Степная» (ГП «Львовуголь», пгт Глухов) проводится эвакуация горняков из-за пожара.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар на шахте возник cегодня в 12.09 в сбойке №17 между главным откаточным и конвейерным штреками пласта М7.

На шахте проводится эвакуация рабочей смены. Пострадавших нет. Прибывшие на шахту горноспасатели приступили к ликвидации пожара.