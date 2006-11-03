Через 50 лет в мире может вообще не остаться рыбы
Предостерегает авторитетная группа ученых
Авторитетная группа ученых предостерегает, что через 50 лет в мире может вообще не остаться рыбы.
Как сообщает Би-Би-Си, выводы ученых о последствиях человеческой деятельности опубликованы в журнале "Science".
Ученые говорят, что в трети рыбных бассейнов мира стремительно упали запасы рыбы, и эта тенденция распространяется.
Отчет научных работников утверждает, что исчезновение рыбы ставит под угрозу также береговые экосистемы и качество воды.
Британский министр экологии Бен БРЕДШОУ очертил угрозу мировым запасам рыбы как второй наибольший вызов человечеству, - после климатических изменений.
В то же время ученые в отчете замечают, что сейчас еще не поздно остановить тенденцию истребления рыбы. Для этого необходимо создать морские заповедники и расширить зоны, где вылов рыбы запрещен.