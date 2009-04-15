Вышла четвертая книга из серии «Стратегии гениев»

В Киеве состоялась презентация книги Валентина БАДРАКА «Стратегии счастливых пар».

Как сообщил автор сегодня на пресс-конференции в УНИАН, это четвертая книга из серии «Стратегии гениев», и задумана она как акция в защиту семьи.

«В современной жизни мы наблюдаем беспрецедентное наступление на институт брака, который, на мой взгляд, разрушается со стремительной скоростью. И мы пришли к ситуации, когда количество разводов догоняет, а иногда и превышает количество заключенных браков», - отметил В.БАДРАК.

В то же время, по его убеждению, в период экономического и политического кризиса нужно обратить более глубокое внимание на семью как возможность для каждого человека аккумулировать и реализовать свой потенциал.

Автор на примере семейной жизни выдающихся людей показывает принципы создания и существования счастливых браков. В книге рассказывается о 13 известных семьях, в частности, Николая и Елены Рерих, Альберта Швейцера и Елены Бреслау, князя Ярослава Мудрого и княгини Ирины, Михаила и Раисы ГОРБАЧЕВЫХ.

«Я намеренно выбрал известные пары, намеренно выбрал выдающиеся личности, чтобы их опыт звучал убедительно», - подчеркнул В.БАДРАК.

В предисловии к книге он отмечает, что читатель не найдет здесь сборник универсальных рецептов для построения счастливой семьи. «Но стратегии выдающихся творцов помогут ему не попасть в ловушку собственных иллюзий, отказаться от ложных надежд и начертить такую линию взаимоотношений между полами, которая может стать предвестником долгой и успешной семейной жизни», - пишет В.БАДРАК, добавляя, что пары могут обрести счастье, если этого хотят двое.

Исследуя семейную жизнь выдающихся людей, В.БАДРАК пришел к выводу, что характерной особенностью всех этих пар является то, что все они были союзами самодостаточных личностей, ищущих резервы внутри себя и не ожидающих помощи извне, союзом личностей с четко преобладающим духовным началом, доминирующем над остальными сферами жизни, личностей, психологически готовых к браку и рассматривающих брак как совместное предприятие, ежедневный труд.