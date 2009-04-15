Памятник Мазепе к 300-летию Полтавской битвы ставить не будут

Памятник гетьману Ивану Мазепе установят в Полтаве на Соборной площади ко Дню Независимости.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной и внутренней политики Полтавской облгосадминистрации, сегодня состоялось заседание областного оргкомитета по празднованию 300-летия Полтавской битвы, которое провел первый заместитель председателя ОГА Иван БЛИЗНЮК.

В ходе заседания мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ заявил, что памятник в запланированное инициаторами время построить уже невозможно, ведь только на обустройство фундамента с технологическими требованиями понадобится не менее двух недель.

По словам мэра, нарушение благоустройства Соборной площади не будет способствовать проведению городских мероприятий, посвященных 300-летию Полтавской битвы, которые начнутся уже в мае.

"Возведение памятника в это время станет толчком для того, чтобы в Полтаве провести вторую Полтавскую битву. Сюда могут приехать радикально настроенные россияне, украинцы или кто-то еще. Памятник надо ставить или сейчас, до 300-летия Полтавской битвы, или после этого", - сказал мэр.

Во время заседания оргкомитета решение о дате установления памятника принято не было. После заседания мэр Полтавы встретился с губернатором Полтавской области Валерием АСАДЧЕВЫМ и детально обговорил вопрос о дате установки памятника. В ходе встречи было принято решение, что памятник Мазепе установят в Полтаве ко Дню Независимости.

Напомним, решение об установке памятника Ивану Мазепе было принято на внеочередной сессии городского совета 22 августа 2008 года. Заказчиком проекта является областная государственная администрация.

Однако Полтавский облсовет 25 ноября отказался выделять финансы на возведение монумента Мазепе и шведскому королю Карлу XII. На эти цели необходимо 1,5 млн. грн., и памятник было решено строить за счет спонсорских средств.

Ранее памятник планировали открыть в мае 2009 года к празднованию 300-летия Полтавской битвы.