Как я искал логику в заявлениях российских и промосковских политиков

Российские специалисты признали, что национальные СМИ России распространяют украинофобию... Казалось, россиянам радоваться бы, что ГТС будет модернизирована... Но российские деятели хотят совсем другого...

В понедельник смотрел «Свободу слова» на ICTV и прочитал интервью с Дмитрием Табачником в УНИАН. На «Свободе» дебатировали вопросы модернизации украинской ГТС, а в интервью господин Табачник ругал “проклятых украинских националистов” во главе с Президентом...

У Табачника с логикой что-то явно не то... “Националисты” так настраивают украинцев против РФ, что, по последним данным социологических исследований, число тех, кто положительно относится к россиянам в последнее время даже немного выросло и составляет 91%. В то же время российская власть, которую отстаивает Табачник, так “положительно” пропагандирует отношение к гражданам Украины, что количество россиян, которые негативно настроены к ним, из года в год растет.

Может, все же ни Ющенко, ни украинские СМИ не пропагандируют неприязни к россиянам и не сеют вражду между украинцами и россиянами? Может, как раз все наоборот? Может, именно в России на протяжении многих лет пропагандируется негативное отношение к украинцам и насаждается антиукраинская идеология. А поражение Януковича, на которого, – как на следующего украинского Президента – перстом указал господин Путин, еще больше раскрутило процесс этого пропагандистского дезинформирования одурманивания.

Может, именно в России ксенофобские настроения против украинцев активно пропагандируются электронными СМИ, особенно после того, как кремлевские власти предержащие в начале века взяли под свой контроль основные российские телеканалы.

Кстати, показательно, что даже известный российский политолог и депутат Госдумы, далеко, мягко говоря, не украинофил, господин Марков, признал в декабре прошлого года, что национальные СМИ России можно обвинить в украинофобии. При этом он отметил, что «все российские федеральные каналы виновны в ухудшении отношения между Россией и Украиной. По его словам, «федеральные СМИ РФ несут полную ответственность, как за негативное отношение к Украине россиян, так и за негативное мнение украинцев о России». И хотя при этом господин Марков заявляет, что позиция российских СМИ не отображает действительного мнения ни властей РФ, ни простых россиян, в это поверить тяжело.

Кто формирует и контролирует генеральную идеологическую линию федеральных СМИ, хорошо известно, это особо и не скрывается. К тому же достаточно показательно мнение другого российского эксперта – вице-президента Центра политической конъюнктуры России Виталия Иванова, который говорит, «если 60% россиян негативно относятся к Украине, давать по федеральным каналам информационную картинку, которая расходится с национальным консенсусом в России, просто бессмысленно». Господин Иванов отмечает, что «есть абсолютный национальный консенсус россиян относительно Украины». «Когда 60% россиян ненавидят украинцев, нам что, нужно рассказывать на национальных каналах, какие они хорошие, когда они во всем постоянно обвиняют Россию?» – дальше добавляет он.

Обратите внимание на формулировку – «ненавидят украинцев». Вдумайтесь в эти слова. Каждый, кто почитает результаты опроса россиян в части их отношения к Украине и украинцам на протяжении последних пятнадцати лет, сможет увидеть соответствующую динамику откровенной ксенофобии, которая получила свои четкие проявления именно после 2001 года, и никоим образом не 2005. Так что украинский Президент здесь не при чем.

Достаточно показательными являются также слова господина Иванова – «нам что, нужно рассказывать на национальных каналах, какие они хорошие, когда они во всем постоянно обвиняют Россию?» Видите, даже на экспертном уровне там убеждены, что «они», то есть украинские граждане, во всем постоянно обвиняют Россию. Насколько это отвечает действительности и кого в действительности граждане Украины обвиняют в проблемах, я думаю в нашей стране хорошо известно. И, кажется, Россия, как и любое другое государство, в этом перечне виновных занимает далеко не первое место. В то же время в мифы, созданные в России, начинают верить даже сами их творцы.

Так, может, господину Табачнику не стоит смотреть российские каналы, чтобы потом их мифы пересказывать корреспондентам украинских СМИ?

...Что же касается модернизации украинской ГТС, то мне тоже тяжело уловить логику как российских, как некоторых наших государственных мужей.

Ну, захотела Украина привлечь средства европейских стран для модернизации своей ГТС. Так, казалось , россиянам радоваться бы. Если кто-то отремонтировал свой транспорт, то заказчик перевозок должен был бы быть доволен, потому что его груз быстрее и безопаснее будет доставлен к конечному потребителю. Однако вместо этого тот начинает публично возмущаться – что-то, мол, в Украине без его согласия делается. Даром что на всех уровнях в Украине говорят, что готовы видеть россиян среди участников процесса модернизации ГТС, но те от таких слов еще больше свирепствуют.

Так, может, проблема все же не в модернизации ГТС, и совсем не она как таковая их интересовала? То есть говорили о модернизации, а в голове совсем другое держали – под шумные заявления о почти крахе украинской ГТС хотели ее под свой контроль поставить? А здесь такие плохие европейские чиновники вместе с украинскими лидерами заявили, что собираются заниматься модернизацией ГТС...

Российская ГТС тоже не в лучшем состоянии, но Газпром, вместо ее модернизации, все усилия направляет на строительство заоблачно дорогих новых газопроводов. Потому что, рассказывая о плохом состоянии украинской ГТС, на самом деле хотят совсем другого – построить такую систему газопроводов, которая дала бы возможность в любой момент отключать от снабжения газа ту или иную «непослушную» страну. А модернизация украинской ГТС и наращивание ее мощности, что в добрый десяток раз дешевле новых газопроводов, очень этому мешает. Если украинцы еще и сдержат слово и унифицируют систему ее функционирования в соответствии с европейскими правилами, то объяснять европейцам, зачем эти новые дорогущие «газовые потоки», будет совсем нелегко. Потому что европейцы в этом случае, особенно учитывая мировой финансовый кризис, не очень будут радоваться перспективе финансирования сверхдорогой петли на собственные шеи.

И если начинаешь понимать логику российских властей предержащих, которые говорят об одном, а хотят совсем другого, то тогда и логика некоторых наших политиков лучше просматривается. Потому что когда они говорят о необходимости привлечения россиян к реконструкции украинской ГТС, в действительности желание у них совсем другое – отдать Газпрому контроль за наиболее значимым стратегическим объектом Украины, получив вместо этого достаточно конкретные финансовые и пропагандистские ресурсы для себя любимых.

И, кстати, о «Свободе слова» на ICTV. Может, уместно было бы зрителей в студии спрашивать не о том, согласны ли они на участие россиян в модернизации украинской ГТС, а о том, хотят ли они, чтобы наша ГТС перешла под чей-то контроль за границами страны. Потому что некорректно поставленный вопрос порождает искривленную картину отношения граждан страны к будущей судьбе украинской ГТС, что, в свою очередь, дает возможность манипулировать их мнением.

Борис Кушнирук