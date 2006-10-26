Оговорки Путина по Фрейду

Отвечая вчера на вопросы во время "прямой линии", Путин допустил несколько знаковых оговорок. Так, говоря о том, что Россия, наконец, расплатилась с долгами, президент вдруг произнес: "И теперь мы никому не нужны". Правда, через секунду он поправился: "не должны". Еще один перл Путин выдал, когда рассказывал об улучшении жизни людей. "Этот разрыв между доходами богатых и бедных мы будем сохранять... - пауза между двумя словами снова показалась вечностью, - ...сокращать", иронизирует "Независимая газета".

Но эти оговорки меркнут по сравнению с грузинским перлом. Отвечая на вопрос одного из аксакалов дагестанского Каспийска об ухудшении отношений с Грузией, Путин напомнил об историческом факте - о том, что Грузия добровольно вошла в состав... Российской Федерации. Ошибка рассмешила его самого, и, хихикнув, он поправился на "Российскую империю". Кстати, отвечая на вопрос о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии к России, глава России пообещал внимательно следить за международными прецедентами, в том числе и косовскими.

"Еще Фрейд писал, что оговорки могут случаться вследствие своего рода протеста, - сказал изданию "Твой день" Владимир Павлов, психолог Центра изучения проблем дезадаптации "Рода". - То есть человек в глубине души против своего высказывания.

Павлов ссылается на опыт приемов Фрейда, с помощью которых он пытался проследить в случайных, на первый взгляд, речах тот круг мыслей, который человек стремится скрыть.

Другой специалист, Михаил Виноградов, склонен считать, что Владимир Путин в глубине души не верит тем фактам, которые были представлены ему экономистами: "У него есть свои мысли. Он их проговаривает, а потом спохватывается и говорит, что ему написали.

"Когда Владимир Путин сказал, что Россия никому не нужна, - говорит психолог Александр Алтунин, - думаю, что это даже и не было оговоркой. Он прекрасно понимает, что cильная Россия никогда никому кроме самих россиян не была нужна".

Это мнение подтверждает другая оговорка президента. Отвечая на вопрос ветерана из Брянска о том, как прожить пенсионеру на 3 - 4 тысячи рублей, Владимир Путин попытался оправдать Пенсионный фонд: "В прошлом году пенсия была проиндексирована дважды и поднята на незначительную сумму - где-то на 300 рублей. В следующем году также предполагается двукратная индексация..."

Таким образом, президент пообещал увеличить выплаты пенсионерам в два раза, хотя имел в виду, что повышение произойдет всего лишь дважды. "Но прибавка будет больше - это будет примерно 450 рублей", - пояснил Путин. "Как человек президент прекрасно понимает, как тяжело живется пенсионерам, - продолжает Владимир Павлов. - Своей оговоркой он дал понять его подлинные намерения, истинное понимание вещей".

"А вообще, то, что президент чуть-чуть оговорился, - подводит итог Александр Алтунин, - свидетельствует о его здоровой психике. Любой другой на его месте не выдержал бы такого колоссального напряжения".

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