Госархив передал иудейской общине 221 фрагмент свитков Торы (фото)

2 апреля Государственный архив Житомирской области в соответствии с Указом Президента торжественно передал иудейской религиозной общине 221 фрагмент свитков Торы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"В частности, иудейской общине сегодня передан 221 фрагмент свитков Торы, которые не подлежат восстановлению в первобытном (или приближенном к нему) виде для захоронения согласно иудейской традиции", - отметил руководитель управления внутренней политики и по связям с общественностью Житомирской ОГА Николай СЮРАВЧИК.

Он уточнил, что свитки Торы принадлежат ко второй половине ХІХ нач. ХХ в., написаны на пергаменте из телячьей кожи на древнееврейском языке.

По словам Н.СЮРАВЧИКА, фрагменты свитков Торы передали председателю Координационного совета Всеукраинских объединений иудейских общин и организаций Украины Марку АНАПОЛЬСЬКОМУ, председателю совета Федерации иудейских религиозных общин Украины, раввину Меиру СТАМБЛЕРУ, председателю правления Житомирского иудейской религиозной общины, главному раввину Житомира и Западной Украины Шломо ВИЛЬГЕЛЬМУ.

"Государственный архив Житомирской области передал местной иудейской религиозной общине наибольшее в Украине количество фрагментов свитков Торы (Госархив Черниговской области передал 85 фрагментов, Николаевской области – 24, Хмельницкой – 7, Государственный исторический архив г. Львова – 14, Государственный исторический архив г. Киева – 6 - УНИАН)",- подчеркнул руководитель управления Житомирской облгосадминистрации.

Он также отметил, что в Украине продолжительный период вопросом возвращения еврейских святынь их непосредственным владельцам занимались политики разных уровней, и только в 2007 году Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал соответствующий Указ "О передаче иудейским религиозным общинам свитков Торы".

Напомним, что вопрос происхождения и определения исторической ценности свитков Торы, которые хранятся в Государственном архиве Житомирской области, впервые возник перед работниками архива еще в 1945 году. К тому времени в Госархиве области хранились 60 свитков Торы. В 1995 году в Госархив области от его филиала в Бердичеве поступило на хранение еще 59 единиц сборников свитков Торы. В 2002 году во время проведения в областном архиве проверки все свитки Торы взяли на соответствующий учет и присвоили им номер и название Ф - 751 «Коллекция Талмуд Торы». В целом в Госархиве Житомирской области сейчас хранится 295 свитков Торы.

Фото Владимира Соболя / УНИАН