Дайте хоть одно доказательство того, что «российские ценности» превосходят европейские

(Россиянам. – Ред.) Я никогда не был в западной Украине, я – с восточной. Но если в истории Украины есть такие украинские патриоты, как Бандера, которые боролись за независимость страны, – то я бандеровец, потому что я за независимость, за свободу. Тогда я горд, что я бандеровец! И почему это какие-то "люди" из чужого мне государства будут мне говорить, что хорошо, а что нет? Кто вы такие для меня? Вы пустое место на моей карте!..

Если я украинец, то меня интересует только Украина и ее проблемы, а не ваша история про «Великую Русь». Бандера – часть украинской истории. И я горд этой историей – почему бы вам не посмотреть на неё с другой стороны – с украинской?

Сегодня мы живем не прошлым, а настоящим. Скажите мне или докажите, что «российские ценности» (именно это вы пытаетесь доказать) превосходят европейские! Разве в России высокий уровень жизни, свобода слова, свобода личности – скажите мне, хоть что-нибудь, чтобы я думал о России положительно. И не надо демагогии – факты мне давай.

Украинец сначала думает об Украине, а потом о других. А у вас – все наоборот. Сначала другим мешаете, а потом и себе.

Алекс