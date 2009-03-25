Японец дважды попал под ядерные взрывы

Японец Цутому Ямагучи признан единственным человеком в мире, который дважды пережил ядерный взрыв, сообщает The Mainichi Daily News. Сертификат, удостоверяющий это, был вручен 93-летнему Цутомо 23 марта властями префектуры Нагасаки.

6 августа 1945 года, когда бомбардировщик США сбросил на Хиросиму ядерную бомбу, Цутому Ямагучи находился в этом городе в деловой поездке в качестве инженера компании "Мицубиси". В результате попадания в зону взрыва он получил ожоги левой стороны тела. Спеша на следующий день на поезд, чтобы выехать из города, Цутому прошел всего в двух километрах от эпицентра взрыва и получил облучение остаточной радиацией.

Инженер вернулся в родной Нагасаки накануне 9 августа, когда американцы сбросили на этот город другую атомную бомбу. В поисках своих родных 13 августа Цутому снова оказался рядом с эпицентром взрыва, получив еще одну сильную дозу радиации.

После окончания войны японцу был присвоен статус пережившего ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Однако в 1960 году при замене его документов пострадавшего от бомбардировок запись о пребывании Цутому в Хиросиме в момент взрыва не была внесена в новое свидетельство.

Цутому уже обращался ранее к властям Нагасаки с просьбой восстановить запись, однако чиновники отказались сделать это, поскольку, по их словам, новая запись все равно не дала бы инженеру никаких дополнительных льгот.

19 января 2009 года Цутому подал новое прошение, в ответ на которое ему был вручен сертификат. Как считает Цутому Ямагучи, полученный им документ будет служить напоминанием следующим поколениям об ужасах атомных бомбардировок, во время которых погибли около 210 тысяч человек.

Лента.ру