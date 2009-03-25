С памятника Бандере исчезла гранитная плита

Милиция заявляет, что гранитную плиту с постамента памятника проводнику ОУН Степану Бандере в Тернополе никто не крал.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, после обнародования облгосадминистрацией информации о похищении плиты милиция провела проверку и установила, что плита с фронтальной части постамента хранится на складе коммунального предприятия Объединения парков культуры города.

Оказалось, что из-за плохих погодных условий плита отпала, после чего заведующая объединения парков Богдана ОЛЕЩУК распорядилась забрать ее на склад для хранения и последующей реставрации.

Как отметил начальник Управления областного управления милиции Виталий МАКСИМОВ, руководство облгосадминистрации не имело оснований для распространения непроверенной и неправдивой информации. Он отметил, что милиция не допустит дестабилизации ситуации в области подобными заявлениями.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель обладминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ выразил возмущение тем фактом, что с постамента памятника проводнику ОУН С.Бандере, который стоит напротив облгосадминистрации, неизвестные украли гранитную плиту.

“Я искренне удивлен и возмущен этим недостойным поступком. Столько лет тернополяне стремились, чтобы в их городе появился памятник проводнику ОУН, и вот нашлись вандалы, которые сняли и похитили гранитную плиту”, - заявил губернатор.