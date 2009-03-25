Женщина приковала себя к двери банка, чтобы вернуть депозит

Сегодня одна из владелиц депозита на сумму 17,5 тыс. дол. Лилия ШИМЕРЛЮК приковала себя тросом к двери филиала «Имексбанка» в Ивано-Франковске.

Как сообщили УНИАН активисты «Антикризисного сопротивления», таким образом женщина требовала возвращения средств с депозитного счета. Активисты «Антикризисного сопротивления» обещают оказывать женщине юридическую помощь и моральную поддержку, вплоть до положительного завершения данного дела.

Из Одессы, где расположен центральный офис данного финансового учреждения, женщине сообщили, что ее вопрос будет решен. К помещению банка Л.ШИМЕРЛЮК пришла за полчаса до начала работы отделения. Женщина обмотала себя тросом и закрыла колодку на замок. Она – один из первых клиентов «Имексбанка». Срок ее депозита закончился еще 20 марта.

Руководители филиала «Имексбанка» в Ивано-Франковске советуют не драматизировать ситуацию. По их словам Л.ШИМЕРЛЮК получит деньги завтра. Это связано с тем, что депозитные средства этой женщины переведены на счет, с которого забрать их можно лишь с помощью международной пластиковой карточки, которую изготовляют в Одессе, в центральном отделении банка. Экспресс-почтой карточка уже отправлена из Одессы и завтра она будет передана женщине.