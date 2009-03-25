В Киеве горел Печерский рынок

24 марта в 20:10 в Главное управление МЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на рынке «Печерский» на Печерской площади.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, через 3 минуты первые пожарно-спасательные подразделения были на месте происшествия. Очаг пожара находился в середине ряда, где реализовывались продукты питания. Огонь с большой скоростью распространялся в обе стороны, с одной конструкции на другую. В целом пожаром было охвачено 5 ролетных конструкций, а его общая площадь составляла около 80 квадратных метров.

В 20:38 пожар удалось локализовать, а уже через 5 минут огонь ликвидировали полностью.

В ликвидации пожару принимали участие 35 пожарных на 9 единицах основной и специальной пожарной техники.

На месте работала пожарная лаборатория, работники которой сейчас выясняют причину пожара.

По словам охранников рынка, с 19:00 рынок был закрыт после рабочего дня. Приблизительно в восемь вечера они заметили дым и пламя в одном из торговых рядов. Убедившись, что начался пожар, они позвонили по телефону «101».