Зарплата гендиректора и основателей Google за 2008 год составила 3 доллара

Зарплата генерального директора и двух основателей Google за 2008 год составила всего 3 доллара. Такие данные содержатся в финансовом отчёте компании. Эрик Шмидт, Сергей Брин и Лари Пейдж начали получать по доллару в год по собственной инициативе в 2004 году, когда акции Google начали котироваться на бирже. Основным доходом для этой тройки были растущие акции. Правда, в прошлом году бизнесмены потеряли на падении котировок 25 миллиардов долларов,

Эхо Москвы