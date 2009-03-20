Черновецкий уже считает себя родственником известного писателя

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к послу России в Украине Виктору ЧЕРНОМЫРДИНУ с просьбой помочь через архивы ФСБ найти останки его дедушки и бабушки.

«Я обратился с трогательной просьбой к Виктору Степановичу помочь разыскать могилу моего деда Гавриила, которого в 1926 году живым закопали в землю большевики за мешок зерна, и моей бабки, которая умерла в тайге в 1949 году, поскольку не имела паспорта и была преследуема советской властью», - сказал он сегодня на встрече с В.ЧЕРНОМЫРДИНЫМ.

Мэр Киева сообщил, что также обратился по этому вопросу к председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я думаю, что будут подняты архивы КГБ, я позвонил сегодня НАЛИВАЙЧЕНКО, главе СБУ Украины… Он пообещал созвониться с руководителем ФСБ России и поднять архивные документы, поскольку у меня ни фотографий, ни имен, ничего нет. Это важно для моих детей, для моих внуков, это важно для Украины, потому что это прошлое время. многие не знают никого, кроме, в лучшем случае, дедушек и бабушек», - добавил он.

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что намерен перезахоронить останки своих родственников и уже оплатил места для могил на Байковом кладбище столицы.

«Моего деда, Гавриила Гончарова, незаконнорожденного сына родного брата писателя Гончарова, большевики живым закопали в глубинке России», - сказал он.