В Институте Горшенина пройдет круглый стол об условиях пятого транша МВФ

Организатор мероприятия - Институт Горшенина.

В пятницу, 7 июля, в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "При каких условиях Украина получит новый транш МВФ?"

Вопросы к обсуждению:

1. Почему Украина медлит с реализацией ключевых - по оценке МВФ - реформ?

2. В чем причина задержки реализации аграрной реформы? Что стало "камнем преткновения" в земельном вопросе?

3. Какие последствия для экономики будет иметь задержка пятого транша МВФ? При каких условиях и когда он будет предоставлен Украине?

Участники круглого стола:

1. Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций;

2. Дмитрий Яблоновский, старший экономист Центра экономической стратегии;

3. Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concord Capital.

Модератор круглого стола - Андрей Яницкий, редактор экономического отдела LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).