В Институте Горшенина пройдет круглый стол об условиях пятого транша МВФ
Организатор мероприятия - Институт Горшенина.
В пятницу, 7 июля, в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "При каких условиях Украина получит новый транш МВФ?"
Вопросы к обсуждению:
1. Почему Украина медлит с реализацией ключевых - по оценке МВФ - реформ?
2. В чем причина задержки реализации аграрной реформы? Что стало "камнем преткновения" в земельном вопросе?
3. Какие последствия для экономики будет иметь задержка пятого транша МВФ? При каких условиях и когда он будет предоставлен Украине?
Участники круглого стола:
1. Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций;
2. Дмитрий Яблоновский, старший экономист Центра экономической стратегии;
3. Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concord Capital.
Модератор круглого стола - Андрей Яницкий, редактор экономического отдела LB.ua
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).