Победительницы конкурса "Мисс Россия-2009" (фото)

Победительницей конкурса "Мисс Россия-2009" стала 18-летняя модель из Санкт-Петербурга София Рудьева.

Кроме титула и короны она получит 100 тысяч долларов. В числе призов также - романтическая поездка на двоих в Стокгольм и возможность принять участие в съемке для рекламного каталога одной из косметических фирм.

Помимо этого, известный ювелирный дом преподнес Рудьевой золотые подвески с драгоценными камнями.

София Рудьева уже несколько лет занята в модельном бизнесе, принимала участие во многих профессиональных показах, сообщает РИА “Новости".

Первой вице-мисс стала Светлана Степанковская из Краснодарского края. Второй вице-мисс названа Ксения Шипилова из города Кохма Ивановской области. Им, помимо титулов, досталась уникальная возможность бесплатного обучения в любом учебном заведении мира на их выбор.