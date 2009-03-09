Победительницы конкурса "Мисс Россия-2009" (фото)
Вице-мисс получат в награду образование
|Фото РИА ”Новости”
Кроме титула и короны она получит 100 тысяч долларов. В числе призов также - романтическая поездка на двоих в Стокгольм и возможность принять участие в съемке для рекламного каталога одной из косметических фирм.
Помимо этого, известный ювелирный дом преподнес Рудьевой золотые подвески с драгоценными камнями.
София Рудьева уже несколько лет занята в модельном бизнесе, принимала участие во многих профессиональных показах, сообщает РИА “Новости".
|Обладательница титула ”Мисс Россия 2009” София Рудьева из Санкт-Петербурга (в центре), первая вице-мисс Светлана Степановская (слева) из Краснодарского края и вторая вице-мисс Ксения Шипилова из Ивановской области (справа)
Первой вице-мисс стала Светлана Степанковская из Краснодарского края. Второй вице-мисс названа Ксения Шипилова из города Кохма Ивановской области. Им, помимо титулов, досталась уникальная возможность бесплатного обучения в любом учебном заведении мира на их выбор.