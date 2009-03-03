В Запорожье футбольные фанаты разнесли... крышу троллейбуса

В Запорожье футбольные фанаты разломали троллейбус.

Информацию о погроме, устроенном болельщиками луганского ФК "Заря" и запорожского ФК "Металлург" в минувшие выходные после матча команд на стадионе "Арена Славутич" в Запорожье, сегодня официально подтвердили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского городского отдела милиции.

"После матча 9 молодых людей устроили погром в троллейбусе, в результате чего сломали его крышу. После этого водитель троллейбуса заблокировал двери и вызвал сотрудников милиции, которые и задержали 9 участников погрома", - сообщили в ЦОС.

Среди задержанных оказались, как запорожцы, так и луганчане.

"Абсолютно все были в нетрезвом состоянии. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливается сумма нанесенного горе-фанатами ущерба, который им придется компенсировать", - сообщили в милиции, отметив, что злоумышленников ждет, как минимум, административное наказание.