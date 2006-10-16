В Киеве столкнулись три автомобиля: 7 человек пострадали
09:54, 16 октября 2006Разное
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Авария произошла на проспекте 40-летия Октября
В воскресенье в 16.45 в Голосеевском районе Киева на проспекте 40-летия Октября столкнулись три легковых автомобиля, вследствие чего пострадали 7 человек.
Как сообщили УНИАН в Министерстве о вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в г. Киеве.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 188 ДТП, в которых погибли 34 человека и 239 - травмированы.
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