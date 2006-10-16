В Киеве столкнулись три автомобиля: 7 человек пострадали

В воскресенье в 16.45 в Голосеевском районе Киева на проспекте 40-летия Октября столкнулись три легковых автомобиля, вследствие чего пострадали 7 человек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве о вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в г. Киеве.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 188 ДТП, в которых погибли 34 человека и 239 - травмированы.