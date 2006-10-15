В результате крушения судна в Черном море погиб украинец

14 октября в Черном море близ турецкого берега затонуло судно „Медик” (флаг Коморских островов), в результате чего погибли 2 человека, один из них – гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, судно принадлежало турецкой компании и перевозило 2,5 тыс. тон цемента.

Дело находится на контроле в МИД Украины и Посольстве Украины в Турецкой Республике.