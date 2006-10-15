В результате крушения судна в Черном море погиб украинец
12:07, 15 октября 2006Разное
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Дело находится на контроле в МИД
14 октября в Черном море близ турецкого берега затонуло судно „Медик” (флаг Коморских островов), в результате чего погибли 2 человека, один из них – гражданин Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Как отмечается в сообщении, судно принадлежало турецкой компании и перевозило 2,5 тыс. тон цемента.
Дело находится на контроле в МИД Украины и Посольстве Украины в Турецкой Республике.
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