Баранивский сыграл в Гайдука

Ценю патриотический порыв министра сельского хозяйства господина Баранивского, который, отстаивая родное украинское молоко и мясо перед москалями, решил сделать с ними то же, что и они с нами несколько месяцев назад. То есть запретить импорт молочной и мясной продукции из России.

Это нужно было сделать давно, как только они запретили ввоз нашей продукции. Но господин Баранивский решился на это лишь сейчас, буквально в канун торгов за министерские портфели, когда стало понятно, что будущий премьер внесла его в список шести действующих министров, которых она на министерских должностях видеть не желает.

Нечто подобное у нас уже, кажется, было...

Точно, вспомнила...

Еще при Кучме, в декабре 2003 года подобным образом выпендрился вице-премьер-министр Виталий Гайдук, который за день до своей отставки вдруг дал пресс-конференцию, где сделал “антимоскальские” заявления. Именно тогда Кучма с Путиным активно обсуждали вопрос передачи украинской газотранспортной системы в концессию, в которой править бал должна была Россия. Гайдук, конечно, молчал все время, пока шли эти переговоры. А как только узнал, что указ о его отставке уже лежит на столе у Президента, публично заявил, что передавать ГЗС в концессию нецелесообразно. Последующую отставку общественность связывала с патриотической позицией вице-премьера.

Похоже, подобное объяснение близкой отставки готовит себе и господин Баранивский. Ведь значительно приятнее быть уволенным за твердую антимосковскую позицию, чем за непрофессионализм или что-то вроде этого...

Илона Вышинская, г. Киев