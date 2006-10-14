В Черном море затонул сухогруз, трое моряков погибли

В Черном море вблизи побережья Турции затонул сухогруз, трое моряков погибли, передает Associated Press.

По данным спасательной службы ВМС Турции, сухогруз Magic под флагом Коморских островов затонул минувшей ночью в 3 км к югу от курортного г.Игнеада, близ границы с Болгарией. На борту судна находились десять человек, семеро из них были спасены турецкой береговой охраной. Другие подробности пока не сообщаются. В частности, нет информации о характере перевозимого груза и гражданстве членов команды. Также не ясно, что стало причиной происшествия.