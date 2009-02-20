Геологи нашли на дне моря... броненосец времен Первой мировой
23:45, 20 февраля 2009Разное
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Причем хорошо сохранившийся
Военный корабль "Дантон", потопленный немецкой подводной лодкой в 1917 году, найден на дне Средиземного моря, сообщает Reuters.
Находку обнаружили геологи компании Fugro Geosciences во время обследования маршрута для прокладки газопровода между Италией и Алжиром.
Корабль, пролежавший на дне почти столетие, неплохо сохранился. Многие орудийные башни на нем остались без повреждений.
Чтобы сберечь исторический памятник, геологоразведочная компания готова изменить маршрут трубопровода – его пустят в обход места затопления корабля.
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