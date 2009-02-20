Геологи нашли на дне моря... броненосец времен Первой мировой

Военный корабль "Дантон", потопленный немецкой подводной лодкой в 1917 году, найден на дне Средиземного моря, сообщает Reuters.

Находку обнаружили геологи компании Fugro Geosciences во время обследования маршрута для прокладки газопровода между Италией и Алжиром.

Корабль, пролежавший на дне почти столетие, неплохо сохранился. Многие орудийные башни на нем остались без повреждений.

Чтобы сберечь исторический памятник, геологоразведочная компания готова изменить маршрут трубопровода – его пустят в обход места затопления корабля.

РИА “Новости”