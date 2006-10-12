Почему шотландцев били не только на стадионе…

Перед матчем Украина–Шотландия у входа на стадион «Олимпийский» я встретил Зюзю, Косого, Грека, Балабана Малого, моих друзей юности с «Чулочки» – района чулочной фабрики Житомира, места, где я родился и вырос. Подвыпившие земляки показали мне странную сумочку, которая оказалась трофеем, отобранным за день до этого на Крещатике у нерадивого шотландского болельщика.

– Нормально, я этому черту тогда в дюндель въехал, – хвастал Зюзя.

– Ага, а потом еще я с ноги добавил, – подтвердил Грек.

Начались сладкие воспоминания о драке с шотландцами. Впрочем, судя по словам моих товарищей, это была не драка, а избиение, а Зюзя, Грек и другие были искренне обескуражены тем, что их оппоненты не оказали никакого сопротивления. Зная пацанов с «Чулочки», могу ответственно заявить: они бы были сердечно рады, если бы шотландцы дали им сдачи. А такая возможность существовала, ведь гостей в городе было около трех тысяч. Хватило бы одного клича, чтобы они собрались в одном месте и поддержали своих земляков, но – увы.

Странно, конечно. Из книг и фильмов мы знаем о запредельной храбрости этого народа, однако на деле она никак не подтвердилась.

Возмущает еще вот что. Сегодня многие СМИ развели кампанию обвинения наших ребят, мол, напали на ни в чем не повинных дяденек, мирных болельщиков, в Интернет-форумах люди разделены на сторонников жестких методов по отношению к гостям и тех, кто их осуждает. Многие стали приводить в пример цивилизованные страны, дескать, там так не делают. Делают. Уж кому как не шотландцам знать буйный нрав футбольных фанов, самыми неугомонными из которых считаются их соседи по острову проживания англичане?

Неужели, отправляясь в Украину, надевая на себя свои вычурные юбки, шотландцы не могли предположить, чем все это может закончиться? Сегодня говорят, что гости вели себя вполне мирно и культурно. То, что мирно, – да, но это миролюбие больше похоже на трусость, чем на природную доброту. Относительно второго напомню, что, во-первых, шотландцы пили как не в себя, потребляя водку прямо на улицах из горла – попробовали бы они это сделать у себя дома! Вечерами многих шотландцев можно было увидеть шатающимися, гости приставали на улицах к нашим девушкам. Да, делали они это достаточно вежливо, но вам любой психолог скажет, что чувствует мужчина, когда чужак пытается увести самку, которую он по праву родства и единства территории считает своей. Да если он еще это делает так демонстративно. Конечно, можно так себя вести, но вы должны знать, что за такие вещи нужно платить.

Ну, и совершенно недопустимы были выходки шотландцев, когда они всем показывали свои белые задницы, демонстрируя отсутствие нижнего белья на них. Скажите, если бы где-нибудь так себя вели украинцы, что бы о нас сказали? Например, приехал бы ты, дорогой читатель, в Лондон, напился, тебя начало бы тошнить на улице, к тебе подошел бы полицейский (а он бы подошел, не сомневайтесь, это ведь не наши сонные менты), а ты ему: у нас такие национальные традиции. Что ж, шотландцам так вести себя можно, потому что они цивилизованные европейцы, а нам нельзя? Словом, гости ничего не пропустили, чтобы получить по физиономии, и обвинять им здесь нужно только себя.

В заключение скажу: в целом шотландцы повели себя достойно. Они не стали жаловаться на наших фанов в милицию, не стали кричать на весь мир о том, что их обидели, а тихо приняли произошедшее, за что им большой респект. И если бы не наши истеричные сограждане, многие даже и не узнали бы о произошедшем.

Шахматист, г. Житомир