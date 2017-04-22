22 апреля в Киеве, в гостинице "Хаятт", пройдет конференция "Европейское образование для новой Украины"

Организатор – образовательное агентство «Бизнес-Линк» совместно с «Инициативой „Профессиональное правительство“» – объединением украинцев – выпускников лучших университетов мира.

Где: гостиница Hyatt Regency Kyiv (ул. А. Тарасовой, 5), зал «Париж».

Когда: 11:00–12:30, суббота, 22 апреля.

Вопросы к обсуждению

Кадровый голод в государственном секторе: иностранцы-реформаторы или украинцы с западным образованием – кто на сегодня больше соответствует вызовам времени?

Почему Украине необходимо больше специалистов с западными дипломами? Какова их эффективность в бизнесе и в государственном секторе?

Почему из двух миллионов украинских студентов лишь около 800 человек начинают учебный год в британских университетах?

Как сделать зарубежное образование более доступным для украинцев? Какой должна быть роль государства и бизнеса в этой сфере?

Вести дискуссию на эти темы будут представители государственного сектора, неправительственных организаций и бизнеса. Все участники – выпускники ведущих британских и других западных университетов. Среди них:

Роман Рубченко, глава правления ассоциации «Профессиональное правительство», выпускник Harvard University

Алина Свидерская, президент Кембриджского общества Украины, выпускница University of Cambridge

Андрей Загороднюк, глава проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины, выпускник University of Oxford

Андрей Тимошенко, руководитель международных проектов «УкрГазВибобування», выпускник University of Oxford

Инна Полякова, партнер юридической компании iLawLab, правовой эксперт британского издания 'The Business Курьер', выпускница Queen Mary University of London

Александр Фролов, юрист киевского офиса международной юридической фирмы CMS Cameron McKenna LLC, выпускник London School of Economics and Political Science

У посетителей выставки «Бизнес по-английски» также будет возможность лично пообщаться с представителями британских университетов, колледжей и языковых школ; посетить семинары на английском и встречи с выпускниками британских вузов; принять участие в розыгрыше пяти бесплатных учебных программ в Великобритании.

Для посетителей: вход только по пригласительным, которые можно получить после регистрации на сайте организатора (http://bit.ly/2pVpsIj) или по тел.: +38 044 494 20 80.

Аккредитация для прессы – по телефону: +38 044 494 20 80 или +38 093 329 79 35.