Компания "Эм.Ай.Кей." открывает новый интернет-магазин MIK.TV

Компания «Эм.Ай.Кей.», ведущий дистрибьютор и производитель профессионального оборудования для телерадиокомпаний, киностудий и театров, объявляет об открытии нового интернет-магазина MIK.TV. Новый сайт предлагает ряд возможностей, часть которых появилась на украинском рынке впервые.

Широчайший ассортимент и первоклассный сервис, который оценят как корпоративные, так и розничные клиенты – принципы, положенные в основу нового сайта компании «Эм.Ай.Кей.». MIK.TV – это современный интернет-магазин, способный удовлетворить ключевые запросы телерадиокомпаний, театров, кино- и фотостудий в плане технического обеспечения.

В ассортименте MIK.TV представлены камеры, свет, спецэффекты, экипировка, расходные материалы и запчасти. Всего более 5 000 позиций в десятках категорий. От бюджетных решений, до оборудования, которое представлено в Украине в единичных экземплярах.

Проектирование и наполнение сайта направлено как на профессионалов, которые заранее определились с выбором, так и на тех клиентов, которые хотят выбрать лучшее решение, отвечающее их целям и бюджету.

«Наша цель заключается не только в предоставлении лучшего ассортимента, но и в стремлении обеспечить качественно новый уровень сервиса, который оценят, в том числе, зарубежные клиенты», – говорит Максим Минчук, руководитель компании «Эм.Ай.Кей.».

Среди возможностей, которые предоставляет MIK.TV, стоит выделить:

– Доставка оборудования по Киеву, Украине и всему миру;

– Возможность запросить специальные цены для тендера;

– Оплата онлайн с возможностью сформировать счет для безналичной оплаты;

– Всегда актуальные цены и достоверная информация о наличии оборудования.

MIK.TV выполнен в адаптивном дизайне, поэтому им удобно пользоваться с любого устройства, а англоязычная версия делает MIK.TV доступным для клиентов из западных стран.

«MIK.TV является новой вехой в развитии нашей компании и отражает тот прогресс, которого мы достигли с момента создания «Эм.Ай.Кей.» в 2000 году. Это по-настоящему функциональный, современный и удобный интернет-магазин, который оценят как корпоративные, так и розничные клиенты из Украины и из других стран. Выражаю особенную благодарность компании Sense Production за отличный результат проделанной работы», – говорит Максим Минчук.

MIK.TV уже доступен для всех желающих и с любых устройств. Англоязычная версия сайта находится по адресу https://mik.tv/en