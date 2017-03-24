Медийный марафон "Гендерное равенство в Украине – на шаг ближе": украинцы все больше доверяют женщинам в политике

22 марта в Киеве состоялся медийный марафон "Гендерное равенство в Украине – на шаг ближе", посвященный обсуждению положительных изменений в восприятии гендерного равенства, в рамках проекта "Повышение видимости женщин и борьба с гендерными стереотипами в национальной и местной политике Украины", организованный Национальным Демократическим институтом (НДИ).

Мероприятие посетили более 200 участников, среди которых дипломаты Королевства Швеции, Великобритании, Соединенных Штатов и Канады, политики, госслужащие, общественные активисты и представители СМИ. Во время марафона участники узнали вдохновляющие истории настоящего лидерства женщин. "За полтора года моего пребывания в Украине я вижу достаточно значимый прогресс. Я вижу повышение роли женщин. Я думаю, что она еще должна повыситься. Как я уже говорила, мы должны привести больше женщин в политику, особенно на местном уровне ", – отметила Джудит Гоф, Посол Великобритании в Украине.

Мартин Хагстрьом, Посол Королевства Швеции в Украине отметил, что женщин в парламенте до сих пор очень мало, но люди готовы голосовать за женщин. "Я думаю, что партии должны учитывать это в контексте следующих выборов. Шведский опыт доказывает, что стоит делать ставку не на половину населения, а на все сто процентов населения. В Украине сегодня женщины составляют 54% и если вы хотите, чтобы украинская экономика была мощной, чтобы Украина стремительно развивалась, надо думать об интересах и привлекать все 100% населения ", – отметил посол.

По борьбе с гендерными стереотипами Джордж Кент, заместитель Председателя миссии США в Украине, отметил, что это зависит от родителей, школ, общества. "Я думаю, что это фундаментальная обязанность родителей, но и школы играют очень важную роль. Если дети в школах слышат, что должно быть равенство, нет таких стереотипов, что должен делать только парень, или только девушка, тогда они понимают, что все они могут быть равными ", – добавил он.

О важной роли СМИ в борьбе с гендерными стереотипами добавил Карим Моркос, Глава отдела международного развития Посольства Канады в Украине: "В Канаде, например, СМИ начали борьбу со стереотипами – говорили об этом и разработали специальный словарь, который является хартией, которую они подписали против гендерных стереотипов ".

В рамках марафона состоялось обсуждение эффективности существующих инструментов и достижений на пути к гендерному равенству в Украине. "Самым большим шагом вперед будет, конечно, введение квот – если мы говорим о парламентских выборах. Это будет лучший путь к усилению гендерного равенства. Квоты, конечно, не нужны на длительное время, но они необходимы сейчас, чтобы дать женщинам толчок к участию в парламентских выборах, где их присутствие нужно", – отметила главный советник и старший директор НИИ в Украине Мэри О’Хейген.

Украинцы готовы доверять принятие решений женщинам, свидетельствуют результаты исследований НИИ. Почти 50% населения Украины хочет видеть паритетное представительство женщин и мужчин в Верховной Раде. Теперь слово за парламентом, который должен сделать шаг навстречу к достижению гендерного равенства в Украине.