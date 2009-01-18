Комиксы научат китайских школьников бороться с кризисом

Правительство Гонконга выпустило 30 тысяч буклетов с комиксами, которые расскажут о важности долгосрочного планирования бюджета и о том, как это поможет пережить финансовый кризис, сообщает в субботу "Саут Чайна Морнинг Пост".

Комиксы передают рассказ о шестилетнем мальчике, который встретил самого себя в 26-летнем возрасте, вернувшегося на 20 лет назад. Посланник из будущего рассказывает, как тяжело пришлось работать всей семье, чтобы вырастить и воспитать его. Шестилетний школьник, ненавидевший занятия и увлекавшийся только компьютерными играми, сразу же решил взяться за ум.

Автор буклета, местный мультипликатор Ли Чи-чинг, считает, что привлекательный для молодежи жанр комиксов сможет обратить внимание школьников на скучный, но жизненно важный вопрос планирования бюджета. Вопросы, поднимаемые в буклете, также помогут молодым справиться с финансовым кризисом.

Комиксы раздадут учащимся старших классов государственных школ в Гонконге.

РИА “Новости”