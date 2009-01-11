Две буханки хлеба стоят 50 миллиардов долларов

Центробанк Зимбабве в ближайшее время представит новую банкноту в 50 миллиардов местных долларов. На эту сумму можно купить два батона хлеба, отмечает CNN. Необходимость появления новых банкнот обусловлена гиперинфляцией в стране, которая по официальным данным правительства составляет 231 миллион процентов в год.

Купюра в 10 миллиардов была введена в обращение всего три недели назад. Тогда на нее можно было купить 20 батонов хлеба. Поскольку власти Зимбабве просто не успевают печатать новые деньги, в 2008 году они разрешили ряду магазинов брать у населения иностранную валюту, курс которой в стране растет вместе с инфляцией.

В августе 2008 года в Зимбабве была проведена деноминация. В ходе денежной реформы с купюр было убрано 10 нулей. С помощью деноминации Зимбабве ненадолго удалось избавиться от подсчетов в миллиардах и триллионах. Однако вскоре власти вновь стали вводить новые банкноты. Если с инфляцией не удастся справиться, то вполне возможно, что в 2009 году Зимбабве введет целый ряд новых купюр.

Лента.ру