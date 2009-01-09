Киевские ЖЭКи заставят сбивать сосульки

В Киеве для безопасности жителей города будет возобновлена практика снимания сосулек с крыш домов и других объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, в городе создается специальная Инспекция жилищно-коммунального хозяйства, которая будет контролировать, в частности, проведение и такой работы.

"Она (жилищная инспекция – УНИАН) создана еще в 2007 году. Она не начинала работать, поскольку людей не было. Мы сейчас набираем 10 человек специальной жилищной инспекции, которая будет проверять не только сосульки, а на нее возлагается ответственность вообще за проверку даже качества и своевременности предоставления услуг”, - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

“Я подписал распоряжение, и действительно с понедельника бригады выйдут. Просто сейчас многие еще отдыхают”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, работники бригад будут обследовать объекты жилищно-коммунального хозяйства и давать предписания.

“А сбивать (сосульки – УНИАН) будут ЖЭКи. ЖЭКи должны создавать свои бригады и сбивать”, - объяснил он.