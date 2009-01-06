Индийские дальнобойщики объявили забастовку

Индийские грузовые автоперевозчики в понедельник начали бессрочную забастовку, требуя от правительства снизить нагрузку на отрасль, сообщил РИА Новости советник Всеиндийского конгресса автомобильного транспорта Венугопал.

Транспортники требуют отменить налог на услуги, дорогостоящие лицензии на перевозку грузов между штатами и снижения пошлин на импорт шин и цен на дизельное топливо.

В понедельник из-за забастовки на дороги страны не вышли 360 тысяч грузовиков. По оценкам Венугопала, из-за акции местные бюджеты недополучат 25 миллионов долларов в сутки в виде налогов и акцизов.

Это уже вторая забастовка транспортников за последние полгода. Прошлая акция прошла в июле 2008 года и продолжалась несколько дней, но была отменена после обещания правительства выполнить требования.

"Правительство не выполнило наши требования, и у нас не остается другого выхода, кроме как объявить новую бессрочную забастовку", - сказал Венугопал.

"Когда пять лет назад нефть стоила 39 долларов, литр дизтоплива стоил 25 рупий. Почему сейчас при такой же цене на нефть дизтопливо стоит 36 рупий?" - сказал Венугопал.

По его мнению, правительство должно немедленно сесть за стол переговоров и выполнить требования транспортников, чтобы забастовка не отразилась на смежных отраслях.

"Каждый грузовик в среднем кормит около 30 семей - это семьи грузчиков, автослесарей, владельцев закусочных и магазинов автозапчастей", - сказал Венугопал.

Транпортники, однако, решили минимизировать ущерб от забастовки для домохозяйств и разрешили продолжить перевозку товаров первой необходимости - продукты, газеты, баллоны с газом.

"Если правительство пойдет нам навстречу, мы сможем снизить тарифы на перевозку, что скажется на розничных ценах и в конечном итоге поможет простым людям", - сказал он.