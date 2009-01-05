Боевики освободили похищенных в Сомали журналистов

Сомалийские боевики, похитившие в конце ноября 2008 года двух журналистов из Европы, отпустили их на свободу, сообщает AFP. По словам представителей местной полиции, в настоящее время, фотограф Хосе Сендон из Испании и британский корреспондент Колин Фримен находятся в одной из гостиниц в Босассо.

Обстоятельства освобождения журналистов не называются. Сендон и Фримен были захвачены 26 ноября 2008 года по дороге в аэропорт Босассо. Европейцы собирали материал о пиратстве в Сомали. Вместе с ними были задержаны двое местных журналистов, об их судьбе ничего не известно.

Ни один из влиятельных сомалийских кланов не взял на себя ответственность за похищение журналистов. Отметим, что до сих пор в плену у сомалийских боевиков находятся двое журналистов из Австралии и Канады, которых захватили в августе 2008 года неподалеку от столицы Сомали Могадишу.

Лента.ру