Мэр Киева Новый год проведет "в теплых краях"

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на новогодние праздники уходит в отпуск и вернется к исполнению своих обязанностей 10 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сообщил сегодня в интервью журналистам.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не уточнил, с какого числа начинается его отпуск.

На вопрос, будет он в Киеве или отправится на лыжи куда-нибудь за пределы столицы, мэр сказал: «Поеду на море, в теплые края».