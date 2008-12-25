Мэр Киева Новый год проведет "в теплых краях"
20:28, 25 декабря 2008Разное
2395
До 10-го не увидимся
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на новогодние праздники уходит в отпуск и вернется к исполнению своих обязанностей 10 января 2009 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сообщил сегодня в интервью журналистам.
Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не уточнил, с какого числа начинается его отпуск.
На вопрос, будет он в Киеве или отправится на лыжи куда-нибудь за пределы столицы, мэр сказал: «Поеду на море, в теплые края».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter