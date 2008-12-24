КГГА объявила стоимость ужина с замом Черновецкого

Завтра, 25 декабря, в 18.00 при участии первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО состоится благотворительный ужин с представителями социально направленного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба КГГА, для бизнесменов стоимость участия в этом мероприятии составляет 9 тыс. 500 у.е.

Цель встречи - реализация социальной программы столичной администрации «Грант на улучшение уровня жизни социально незащищенных слоев населения».

Благотворительный ужин состоится в ресторане «Порто Мальтезе» по ул. Красноармейской, 72 (ТЦ «Олимпийский», заезд с ул. Физкультуры).

Как сообщал УНИАН, вчера киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что вводит в Киеве платные приемы чиновников мэрии для пополнения бюджета города. По его словам, будут установлены разные расценки для приемов разными должностными лицами Киевской городской государственной администрации. В частности, чтобы попасть на прием лично к мэру, необходимо будет заплатить не менее 100 тыс. долларов. Взамен мэр обещает оказывать скорую помощь в решении проблемных вопросов бизнесменов, пришедших на встречу.

За встречу, например, с начальником одного из главных управлений предпринимателям придется заплатить от 5 до 7 тыс. долларов, за встречу с первым заместителем председателя КГГА Ирэной КИЛЬЧИЦКОЙ – около 10 тыс. долларов, встречи с остальными заместителей председателя администрации будут стоить около 11 тыс. долларов. Встреча с его заместителем, секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ мэр ориентировочно оценил в 30 тыс. долларов.

Средства планируется тратить в поддержку малозащищенных слоев населения столицы.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что благодаря инициированному им благотворительному обеду с представителями бизнеса столицы, который состоялся 17 декабря в элитном ресторане "Марио", бюджет Киева пополнился на 800 тыс. долларов (предусматривалось, что каждый из 14 приглашенных перечислит в бюджет города по 50 тыс. долларов).