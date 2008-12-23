В Херсоне «Мерседес» сбил троих пешеходов
11:06, 23 декабря 2008Разное
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Один погибший, девушка - в реанимации
В Херсоне водитель “Мерседеса” сбил троих пешеходов, один из которых погиб.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС в Херсонской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в опору электропередач.
Пострадавшие в этот момент как раз переходили дорогу.
Погиб мужчина, личность которого выясняется. Двое пострадавших госпитализированы в клиническую больницу, девушка приблизительно 22 лет находится в реанимации.
Водитель и пассажиры «Мерседеса» не пострадали.
По данным пресс-службы МЧС в Херсонской области, причина ДТП – гололед. Остальные обстоятельства инцидента выясняются
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