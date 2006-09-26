В Херсоне легковик врезался в группу людей на остановке транспорта

В понедельник в 18.05 в Херсоне водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на людей, которые находились на остановке транспорта.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и четверо пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в областную больницу Херсона.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МинЧС Украины в Херсонской области.