81-летняя женщина осталась жива после попытки утопиться в колодце

В селе Греко-Павловке Полтавской области 81-летняя женщина осталась жива и невредима после попытки утопиться в 18-метровом колодце.

Как сообщила УНИАН старший инспектор Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области Яна ХОЛОДНАЯ, в последнее время милиция все чаще констатирует смерти пенсионеров, когда их убивают ради денег.

«Мы ехали в село и думали, что это криминал, - рассказал начальник Новосанжарского райотдела милиции Валерий ДЖЕЖЕЛИЙ. - Предедатель сельского совета сказала, что соседи не обнаружили дома 82-летней женщины. На месте мы увидели, что окно отворено, а бабушки нигде нет. Осмотрев прилегающую территорию, мы нашли женщину в колодце».

В.ДЖЕЖЕЛИЙ вызывал группу спасателей отряда МЧС. Один из спасателей, спустившись вниз, поднял на канате женщину. Потерпевшая была доставлена в районную больницу, где врачи констатировали у нее царапины спины и локтя, а также незначительное переохлаждение.

Как потом выяснилось, Любовь КОНОНЕНКО, 1927 года рождения, раньше неоднократно говорила о том, что хочет утопиться в колодце. «Причины такого депрессивного характера понятны всем. Почти 10 лет она одиноко проживала в хуторе Греко-Павловка. Это вымирающий хутор, где остались три дома. У бабы Любы есть приемная дочь, которая проживает в Российской Федерации, поэтому навещать старушку она могла только два раза в год. Присматривал за бабушкой дальний родственник Сергей БРАТАШ. Он говорит, что хлопот с ней не было, но она постоянно хотела умереть», - говорит Я.ХОЛОДНАЯ.

По ее словам, С.БРАТАШ даже позабивал все колодцы вокруг.

«У нас здесь вокруг только дачники, которые приезжают летом, поэтому неудобств для людей это не создает. Она все говорила, что мы ее не убережем и все равно она будет топиться. В то утро я, как всегда, пришел к «подопечной» сварить завтрак и затопить печь. Когда вошел в дом, то бабушку не обнаружил. Я подумал, что, возможно, произошло чего-то и вызвал милицию», - рассказал С.БРАТАШ.