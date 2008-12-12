Джордж Буш: не надо вкладывать хорошие деньги в плохое место

Сенат США на заседании в четверг вечером заблокировал законопроект о кредитах для американских автопроизводителей на 14 миллиардов долларов, сообщает Associated Press.

Законопроект, предложенный 8 декабря Демократической партией США, называется "Акт о финансировании и реструктуризации автоиндустрии". Он предусматривает финансовую помощь автомобильной промышленности страны в размере, не превышающем 15 миллиардов долларов.

На голосовании в Сенате законопроект не получил необходимых для его одобрения 60 голосов. Представители республиканцев, решительно выступающих против выделения финансовой помощи автопроизводителям, настаивают на пересмотре и ужесточении условий оказания государственной поддержки концернам.

Накануне законопроект большинством голосов - 237 против 170 - одобрила Палата представителей Конгресса.

Белый дом уже официально объявил, что администрация Джорджа Буша поддерживает "Акт о финансировании и реструктуризации автоиндустрии": накануне официальный представитель Дана Перино заявила, что законопроект должен защитить американских налогоплательщиков и обеспечить краткосрочное финансирование. Но только тех компаний, которые будут готовы предпринять реструктуризацию, необходимую для их рентабельности и конкурентоспособности.

Сам Джордж Буш в понедельник в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что следует тщательно проверить все аспекты функционирования автомобильных компаний, поскольку "не следует вкладывать хорошие деньги в плохое место".

РИА “Новости”