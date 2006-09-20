Ахметов ”влетел” на 5 тысяч долларов

На очередном заседании Бюро ПФЛ Украины рассмотрело поведение представителей ФК «Шахтер» (Донецк) Мирчи Луческу и Александра Спиридона во время матча 6-го тура, который состоялся в Полтаве с местной «Ворсклой».

За нецензурные высказывания в адрес резервного арбитра донецкий клуб был наказан штрафом в размере 5 тыс. у. е., а виновники событий получили предупреждение.

Об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

По окончании матча 6-го тура между «Ворсклой» и «Шахтером» один из болельщиков бросил в дочанина пустую бутылку. Такая неосмотрительность работников стадиона обошлась полтавчанам в 1 тыс. у. е.

Обком