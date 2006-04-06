”Помаранчевые” вроде бы делают какие-то шаги навстречу, а на деле тычут друг другу дули

Вижу, нас совсем пытаются запутать. Руководящий орган “Нашей Украины” – Совет НСНУ - принимает решение об оранжевой коалиции, а Президент, со своей стороны, выражает сомнение в возможности такого объединения...

О чем это говорит? Правая рука не знает, что делает левая?

По-моему, продолжается хитрая игра, окончательная цель которой непонятна никому, в том числе тем, кто в нее играет.

“Наша Украина”, похоже, взялась за такой же ритуал, как и “Регионы”, выдвинувшие условие своего участия в коалиции – премьерство Януковича. Решение НСНУ о готовности к оранжевой коалиции с Тимошенко и Морозом ничего не добавляет к самому созданию коалиции. А направлено, скорее, на избирателя: мол, видите, мы тоже “за”.

Но насколько я понимаю, Совет НСНУ не принимал никакого решения о премьерстве Юли, которое является краеугольным камнем оранжевой коалиции. А быть за коалицию, но против премьерства Юли – это все равно, что быть против коалиции, потому что, как известно, о других вариантах она и слышать не хочет.

Это подтвердил и Бессмертный, который раздраженно сказал, что “соглашение – это не трудоустройство политика”.

Получается, все потенциальные участники коалиции вроде бы предпринимают какие-то шаги навстречу, а в действительности усиливают внутреннее противостояние и тычут дули друг другу. БЮТ обвиняет “Нашу Украину”, Мороз обвиняет “Нашу Украину”, “Наша Украина” обвиняет БЮТ и Мороза.

Кто выигрывает в этой игре?

Видимо, никто...

Илона Вышинская, г. Киев