Мороз: про суть НАТО известно очень мало

На сегодня всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в НАТО проводить нецелесообразно, поскольку это может привести к расколу в обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в интервью журналистам.

Он отметил, что вообще вопросы о вступлении в НАТО должны решаться путем референдумов, но все прекрасно понимают, что если бы он был проведен в ближайшее время, то ответ людей был бы негативным.

А.МОРОЗ считает, что на сегодня нельзя проводить такой референдум, поскольку «это расколет общество», но для населения должна быть информация о сути НАТО, о том, как оно должно влиять «на вызовы, связанные с терроризмом, торговлей людьми, наркотиками и другими вещами». Он подчеркнул, что на сегодня такой информации обществу не хватает.

По мнению А.МОРОЗА, НАТО не может гарантировать безопасность людей и мира в целом. Он считает, что нужно формировать «другую систему, потому что Хельсинки-75 уже устарело для нынешнего времени».

По его словам, на сегодня мы живем в новом мире и в новой системе безопасности.

А.МОРОЗ не исключает, что НАТО «возможно найдет себя в другом варианте".