12 миллионов гривен за 6 дней - отчитывается ГАИ

18:49, 23 ноября 2008
Разное
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С понедельника действует новый закон

12 миллионов гривен за 6 дней. Именно столько штрафов оплатили нарушители порядка на дорогах. 

За первую неделю нововведения инспекторы зафиксировали почти 70 тысяч нарушений, сверх половина из них - грубые. В частности, управление авто в нетрезвом состоянии. Этим правилом пренебрегли свыше  3 тысяч водителей, из них свыше сотни были за рулем престижных иномарок. Нарушили правила обгона немним более 3-х тысяч.

Напомним, с понедельника в Украине действует новый Закон "О безопасности дорожного движения". Поэтому теперь штрафы за несоблюдение правил значительно увеличились. Размер взыскания -  от 50-ти  до почти 3-ех с половиной тысяч гривен.

5 канал

 

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