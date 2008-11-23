12 миллионов гривен за 6 дней - отчитывается ГАИ

12 миллионов гривен за 6 дней. Именно столько штрафов оплатили нарушители порядка на дорогах.

За первую неделю нововведения инспекторы зафиксировали почти 70 тысяч нарушений, сверх половина из них - грубые. В частности, управление авто в нетрезвом состоянии. Этим правилом пренебрегли свыше 3 тысяч водителей, из них свыше сотни были за рулем престижных иномарок. Нарушили правила обгона немним более 3-х тысяч.

Напомним, с понедельника в Украине действует новый Закон "О безопасности дорожного движения". Поэтому теперь штрафы за несоблюдение правил значительно увеличились. Размер взыскания - от 50-ти до почти 3-ех с половиной тысяч гривен.

5 канал