Поезд Санкт-Петербург — Киев протаранил ВАЗ: трое погибших

В Черниговской области погибли три человека во время столкновения автомобиля с поездом.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, авария произошла 19 ноября на 158 км Юго-Западной железной дороги вблизи с. Вересоч Куликовского района. На железнодорожном переезде в 18 час. автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся со скорым поездом №54 сообщением „Санкт-Петербург - Киев”.

Вследствие ДТП погибли водитель автомобиля и двое пассажиров. Движение на отрезке железной дороги останавливалось на 2 часа. В 20 час. движение было возобновлено.