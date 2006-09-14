Астрологи назвали 22 сентября особо фатальным днем

Предстоящее 22 сентября солнечное затмение может вызвать техногенные катастрофы, в том числе связанные с космическими полетами, заявил заместитель ректора Астрологического института Павла Глобы Александр Непомнящий. Кроме того, у жителей планеты, по его словам, могут наблюдаться повреждения психики, потеря зрения и слуха. Особенно нелегко придется людям, чьи дни рождения близки к 22 сентября, а также тем, чей гороскоп плохо "резонирует" с затмением.

"Это затмение совпадает с очень напряженной конфигурацией дальних планет и может вызвать какие-либо техногенные катастрофы в ближайшие ко дню затмения дни, а то и в течение целого месяца. Существует большая опасность такого развития событий", - сообщил Непомнящий. Особенно, по словам астролога, это касается космических полетов. В этой связи астролог не рекомендует в день затмения осуществлять запуски ракет во избежание космических катастроф.

Астролог рассказал, что предстоящее затмение произойдет в особой точке - в последнем, тридцатом, градусе знака Дева, к тому же накануне осеннего равноденствия. "Это ключевая точка, особенно для Земли и процессов, которые на ней происходят, - отметил ученый. - Затмение, которое будет 22 сентября, относится к кольцеобразным затмениям, когда тень Луны закрывает солнце не полностью. Они особо фатальны и их последствия могут продолжаться около полугода и больше".

Предстоящее солнечное затмение, сказал ученый, будет наблюдаться в основном над Центральной Америкой. Лунная тень появится 22 сентября в районе Гайаны в 9:48 по Гринвичу, далее лунный коридор сформируется на расстояние в 300 км к югу через Джорджтаун, Французскую Гвиану и коснется северной части Бразилии. Максимальная тень Луны будет проходить над Атлантическим океаном. Общая продолжительность затмения - пять с половиной минут.

При этом, несмотря на то, что жители северного полушария не увидят этого космического чуда, оно может оказать влияние на любого жителя планеты, подчеркнул астролог.

Напомним, на конец сентября намечен полет к МКС российского космического корабля "Союз ТМА-9", который доставит экипаж 14-й основной экспедиции в составе россиянина Михаила Тюрина и американца Майкла Лопеса-Алегриа, а также космического туриста Даисуке Эномото. Однако старт корабля запланирован на четыре дня раньше солнечного затмения - 18 сентября, таким образом, он должен избежать печальной участи, уготованной ему астрологами.

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