Звездам эстрады запретят петь под фонограмму

Власти Китая намерены законодательно запретить звездам эстрады выступать перед аудиторией под фонограмму, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Синьхуа.

Соответствующий законопроект разработан министерством культуры КНР и выдвинут на общественное рассмотрение.

Документ предполагает запрет не только на пение, но и на исполнение инструментальных партий под фонограмму.

Имена проштрафившихся исполнителей предполагается включать в открытый общенациональный "черный список".

Если певец, музыкант или музыкальный коллектив попадаются на подлоге дважды за два года, то их лицензия на концертную деятельность отзывается, говорится в законопроекте.