Звездам эстрады запретят петь под фонограмму
22:35, 14 ноября 2008Разное
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Закон разработан в Китае
Власти Китая намерены законодательно запретить звездам эстрады выступать перед аудиторией под фонограмму, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Синьхуа.
Соответствующий законопроект разработан министерством культуры КНР и выдвинут на общественное рассмотрение.
Документ предполагает запрет не только на пение, но и на исполнение инструментальных партий под фонограмму.
Имена проштрафившихся исполнителей предполагается включать в открытый общенациональный "черный список".
Если певец, музыкант или музыкальный коллектив попадаются на подлоге дважды за два года, то их лицензия на концертную деятельность отзывается, говорится в законопроекте.
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