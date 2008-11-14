Ющенко подписал указ о Нижнеднестровском природном парке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О создании Нижнеднестровского национального природного парка”.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее решение принято с целью сохранения, воссоздания и рационального использования типичных и уникальных природных комплексов низовья реки Днестра, которые имеют важное природоохранное, научное, эстетичное, рекреационное и оздоровительное значение.

Нижнеднестровский парк будет создан на территории Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области. Парк будет подчинен Министерству охраны окружающей природной среды Украины.

Указом утверждена площадь земель Нижнеднестровского национального природного парка - 21 тыс. 311,1 га, в том числе 3 тыс. 700 га земель, которые изымаются в установленном порядке и предоставляются ему в постоянное пользование, и 17 тыс. 611,1 га земель, которые включаются в его состав без изъятия у землепользователей.

Согласно подписанному документу, Кабинет министров Украины должен обеспечить утверждение в двухмесячный срок в установленном порядке Положения о Нижнеднестровском национальном природном парке. Также в шестимесячный срок должны быть подготовлены материалы и решен вопрос относительно передачи парку в постоянное пользование 3 тыс. 700 га.

Кроме того, Кабмину поручено обеспечить до конца 2009 года утверждение Проекта организации территории Нижнеднестровского парка, его охраны, воссоздания и рекреационного использования.

Отдельным пунктом указа на правительство возложена задача обеспечить финансирование Нижнеднестровского национального природного парка из госбюджета на последующие годы.