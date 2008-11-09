Как оптимизировать движение в Севастополе?

В Севастополе в связи с резким ростом количества автомобилей, и, как следствие этого, повышением интенсивности движения, разрабатывается комплекс стратегических мер по оптимизации движения, в первую очередь - в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ.

По его словам, «сегодня ведутся очень серьезные работы на спуске Котовского, где дорожное полотно будет расширено до 15 метров (на сегодня максимальная ширина дороги на спуске составляет 7,5 м - УНИАН).

Как отметил Д.Базив, уже в ближайшее время планируется ввести одностороннее движение по центральному городскому кольцу, а «в перспективе госадминистрация, отдел транспорта и связи и предприятие «Севэлектроавтотранс» видят основные задачи в том, чтобы по городскому кольцу у нас передвигался исключительно электротранспорт для повышения экологичности движения в центре города».

«Разумеется, это решение не одного года. В этом году мы предприняли первый шаг, запретив движение по центральному кольцу автобусам малой вместимости. Сейчас здесь ходят автобусы только средней и большой вместимости», - отметил Д.Базив.

Кроме того, по словам заместителя главы администрации, начальнику отдела транспорта и связи ГГА поручено внести изменения в маршрутную сеть для сокращения числа «маршрутов», следующих по городскому кольцу.

«При этом, сразу хочу сказать, будет серьезно изучен пассажиропоток, и все ключевые жилищные массивы сохранят прямую связь с центром города», - сказал Д.Базив.

Также он сообщил, что власти города намерены расширять дороги только там, где это возможно, но эксперты будут искать механизмы решения, где не только путем расширения, но и путем введения системы одностороннего движения можно оптимизировать движение транспорта.

Кроме того, городская администрация намерена изучить опыт Киева и Москвы по введению одностороннего движения на улицах.