Как разбогатеть при кризисе (делюсь личным опытом)

Кто-то скажет, что заработала эти деньги я из воздуха и случайно, другие не поскупятся на комлимент, что я проявила неплохое финансовое чутье. Не знаю – наверное, есть тут что-то и от первого, и от второго. Однако расскажу все по порядку.

Чтобы никто мне не завидовал, точную сумму имешихся у меня и честно заработанных мною сбережений не сообщу. Считайте, что месяц назад у меня было 100 тыс. грн. (для удобства расчета), а было ли на самом деле больше или меньше – секрет!

Волноваться я начала еще в начале сентября. Деньги у меня лежали на банковском депозите в гривне сроком на 3 месяца, дата завершения договора – только 30 сентября, а гривня падает к доллару изо дня в день. Но, думаю, уж дотерплю, не буду разрывать досрочно депозит – ведь жалко потреять проценты (вклад был под 16% годовых).

А смотрела я курс ежедневно в обменных пунктах и в Интернете – на сайте одного отечественного делового издания. Так вот: еще 1 сентября я могла бы купить в обменках доллар по 4,71 грн., уже 10-го – по 4,84 грн., а 20-го – по 5,05 грн.

И как только 30 сентября я сняла свои 100 тыс. грн., сразу в тот же день и обменяла их по тогдашнему курсу 5,10 грн/долл. Получилось у меня 19 600 долларов «с копейками». И уж их я не стала размещать на депозит – на всякий случай. Мало ли, будет как в конце 2004 года, когда банки прекратили досрочно выдавать депозиты?! И точно, так все получилось и в этот раз – Нацбанк своим постановлением запретил коммерческим банкам с 13 октября выдавать народу депозиты досрочно!

В общем, стала держать я наличные доллары дома, а сама слежу за событиями в стране и, в частности, на валютном фронте через СМИ. Все банкиры волнуются, эксперты предсказывают подорожание доллара – кто до 6 грн., кто до 7 грн., а некоторые и вовсе говорят, что курс будет 12 грн/долл. Например, глава Нацбанка заявил, что до конца года доллар дешевле 6 гривень стоит не будет, а если МВФ не даст кредита, то в Украине даже станется дефолт! Ну и практически все уверены, что гривне в дальнейшем суждено только падать – как и всей отечественной экономике…

Поглядываю также каждый день на курс наличного доллара и тихо радуюсь, как он растет – 10 октября уже можно было сдать по 5,13 грн., 20-го – по 5,33 грн., 25-го – по 5,94 грн. И вот 29-го решила, что пора! Пошла по обменным пунктам и сдала свои доллары. Сделать это было не очень просто – во многих обменках было мало гривни. Но усилия увенчались успехом: потратила пару часов и обменяла все свои доллары на гривни по курсу в среднем 6,40. Получилось 125 440 гривень.

Вот так! Всего за один месяц (даже чуть меньше) без каких-либо усилий мне удалось приумножить свой капитал на 25,4%! Завидуйте Рокфеллеры и Морганы!

Но если кто-то сейчас подумал, что это уже и всё – он ошибается. Таким же образом я буду действовать и впредь! Потому что взлеты и падения курса гривня-доллар будут повторяться и дальше. Может, не все помнят, как туда-сюда прыгала гривня в 1998-1999 годы, а я ничего не забыла. Как доллар сначала вырос с 2 грн. почти до 5 грн., потом повернул назад и спустился до 3,8 грн., затем снова начал расти, и поднялся до 5,40 грн. в конце 1999 года. Это, не считая более мелких подъемов и откатов. Также сообщу тем, кто забыл, что Национальный банк тогда возглавлял Виктор Ющенко, поэтому сейчас, уверена, всё будет происходить весьма схоже с теми процессами (тогда НБУ в 3 раза сократил валютные резервы, а потом гривня почти в 3 раза обвалилась).

Теперь я жду, что доллар упадет, благодаря расходованию Нацбанком своих золотовалютных резервов. Секретариат Президента считает, что курс должен опуститься до 5,6-5,8 грн/долл, а Тимошенко сказала, что дойдет до 5,5. Вот и подождем! А доллар и вправду начал дешеветь: во вторник запросто можно было купить по 6 грн., на среду Национальный банк добился снижения до 5,85 грн., а в четверг – уже по 5,82 грн. Скорее всего, на следующей неделе я снова обменяю свои гривни на доллары, и буду дальше слушать экспертов, а также наблюдать за ситуацией на валютном рынке. Потом, выберу момент и сделаю очередную валютную рокировку, и так далее…

Если сказать честно, то я не считаю себя уж очень сильной финансисткой. Тем не менее, я могу ответить на навязчивый вопрос: а откуда взялись деньги, которые у меня прибавились? Ведь если деньги у кого-то прибывают, то у кого-то они должны убывать?

Рассказываю: пострадали все, кто держал все это время свои деньги в гривне. Например, те, кто хранил их на гривневых депозитах, пусть, под 18% годовых, получили за два месяца – сентябрь и октябрь – прибавку в 3%. Но за это же время их накопления при пересчете в «зеленый» убавились более чем на 20%!..

А еще жалею, что я не банкир. Представляете, сколько миллионов можно было заработать в прошлом месяце на курсовых колебаниях? Впрочем, наверняка некоторые удачливые банкиры так и сделали…

Светлана Руденко