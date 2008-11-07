ДТП на трассе Одесса – Мелитополь: шестеро раненых

В Николаевской области, вблизи райцентра Березанка, на 82 километре автодороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск, произошло столкновение двух легковых автомобилей «ДЭУ-Ланос» и «ВАЗ-2107».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате ДТП пострадали 6 человек, среди них 5-летний ребенок. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную райбольницу. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 136 автоаварий, в которых погибли 13 и травмированы 140 человек.