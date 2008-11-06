Почему Яценюк зачастил за океан

Экстренно организованный визит спикера ВР за океан странным образом совпал с завершением в США президентской гонки. Есть все основания полагать, что Арсений Яценюк ездил в Вашингтон не просто за кредитом МВФ... Мнение

Не желая ни в коей мере умалить роль Арсения Петровича в системе государственного управления, замечу: выглядит странным, что пробивать позитивное решение о кредитовании Украины отправляется председатель Верховной Рады, а не премьер-министр или глава Национального банка. Впрочем, у Яценюка есть немаловажные преимущества: молодость, достаточный опыт работы на государственной службе, в том числе в НБУ, и завидные связи среди политиков мирового масштаба. Например, молодой украинский политик в 2006 году побывал на праздновании 60-летия 42-го президента США Билла Клинтона, что особенно не афишировалась. К тому же Яценюк – наиболее англоязычный из всего руководства страны, включая и нескольких бывших премьеров и спикеров парламента.

Понятно, что Соединенные Штаты сегодня вступили в процесс передачи власти от республиканцев демократам, поэтому концентрация влиятельных персон в Вашингтоне чрезвычайно высока. Появление украинского политика в американской столице в момент повышения тамошней политической температуры кажется вполне обоснованным. Воспользовавшись переговорами с руководством МВФ как поводом, Арсений Петрович отправился людей посмотреть и себя показать. За ним нет популистского бэкграунда и темных делишек, но присутствует стартовый политический капитал. В частности, постепенно прорисовывается умение добиваться компромиссов в непростых ситуациях.

Спикер парламента довольно искусно провел антикризисный закон, право внесения которого Юлия Тимошенко дальновидно оставила Виктору Ющенко. Хотя Яценюк неоднократно подчеркивал готовность покинуть свое кресло, сегодня он продолжает руководить парламентом шестого созыва, судьбу которого сейчас лихорадочно прикидывают на Банковой. Во многом благодаря отсутствию собственной партии Арсений Петрович избежал соблазна делать карьеру популиста и предпочитает держаться президентского лагеря. Как показало развитие событий, эта тактика оказалась успешной.

Финансовый кризис накрыл Украину в тот момент, когда Виктор Янукович и Юлия Тимошенко оторвались от преследователей в президентском рейтинге. Потратить все силы на «укрощение строптивых» Виктор Ющенко не в состоянии – этого ему не позволяет ни уровень собственной популярности, ни проблемы с привлечением финансовых ресурсов. На разрушение ядерного электората бывшего и действующего премьеров придется потратить слишком много сил. Логичным выходом из сложившейся ситуации выглядит выдвижение преемника, и Яценюк подходит на эту роль практически идеально. К тому же Арсений Петрович одинаково не подвержен как паническим настроениям, так и оптимистичной близорукости относительно перспектив развития финансового кризиса в Украине.

По всей видимости, главную роль здесь сыграл не уровень владения английским, а известная лояльность Арсения Петровича главе государства. Во время ситуативного сближения БЮТ и Партии регионов председатель Верховной Рады дал понять, что не станет третьим в сложившемся альянсе. Есть еще один аспект: спикер парламента в бытность министром иностранных дел дал понять, что будет корректно отстаивать национальные интересы. Если использовать лексикон кризисного периода, он не станет «сдавать» украинских олигархов их «старшим братьям» из России. Такой подход находит живой отклик среди удрученных убытками генералов отечественной экономики.

Тот факт, что политический проект «под Яценюка» находится в стадии становления, можно рассматривать как позитивный: его можно наполнить и правильными идеями, и верными людьми.

Эксперты отмечают, что в администрации Барака Обамы появятся многие функционеры команды Клинтона. Этого требуют и правила политического этикета, и сложившаяся ситуация в мире. В свое время демократы уже заигрывали с «молодым и перспективным» председателем Национального банка Ющенко, и эта ставка оказалась для них не проигрышной. Похоже, наступило время попробовать нового фаворита – энергичного и не скрывающего весомости собственных амбиций. Яценюк вернулся из Вашингтона с положительным решением МВФ, и при определенных обстоятельствах это событие может стать запевом его собственной избирательной кампании.

Евгений Магда