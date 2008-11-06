Задержан подросток, кравший с машин геральдические знаки

Сотрудники столичной милиции задержали 15-летнего ранее судимого подростка, который снимал с автомобилей геральдические знаки (логотипы фирм-производителей автомобилей) для дальнейшей продажи.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве, во время обыска у несовершеннолетнего было изъято почти 150 таких эмблем автопроизводителей, среди которых, в частности, был и знак с автомобиля одного из руководителей Печерской районной госадминистрации Киева.

Сейчас правоохранители проверяют, причастен ли задержанный к совершению других преступлений.