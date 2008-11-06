Задержан подросток, кравший с машин геральдические знаки
00:21, 06 ноября 2008Разное
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15-летний, ранее судимый
Сотрудники столичной милиции задержали 15-летнего ранее судимого подростка, который снимал с автомобилей геральдические знаки (логотипы фирм-производителей автомобилей) для дальнейшей продажи.
Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве, во время обыска у несовершеннолетнего было изъято почти 150 таких эмблем автопроизводителей, среди которых, в частности, был и знак с автомобиля одного из руководителей Печерской районной госадминистрации Киева.
Сейчас правоохранители проверяют, причастен ли задержанный к совершению других преступлений.
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